Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Colaboração para Splash, em Salvador
Bella Longuinho, 23, compartilhou um vídeo para mostrar o resultado das cirurgias um ano após a transição de gênero.

O que aconteceu

No primeiro momento, a influenciadora aparece usando sunga e mostrando o corpo sarado. Logo depois, aparece como está atualmente usando um biquíni preto.

Dois setembros. Duas pessoas diferentes. Mudei muito em um ano? Bella Longuinho

Bella Longuinho anunciou em janeiro que iria abraçar de vez a identidade feminina. Desde então, a influenciadora deu início a um tratamento hormonal e se submeteu a diversas cirurgias, inclusive a de feminização facial.

