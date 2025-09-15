Vencedora do Emmy cai em after party e derruba prêmio no chão; veja

Cristin Milioti, que venceu o Emmy de "Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV" por seu papel em "Pinguim", caiu e derrubou o troféu da premiação.

O que aconteceu

A artista caiu após chegar ao after party do evento, que aconteceu ontem em Los Angeles, nos EUA. O vídeo da queda viralizou nas redes sociais.

Em uma publicação do Entertainment Tonight, é possível ver o tombo da atriz e a queda da estatueta. O post foi feito no X (antigo Twitter).