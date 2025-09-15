Atriz que fez Consuêlo na 1ª versão de 'Vale Tudo' enfrentou câncer em 2024

Em "Vale Tudo", viveu Consuêlo, papel que no remake é encarnado por Belize Pombal. Na primeira versão da trama, a personagem não era casada com Jarbas (Stepan Nercessian), mas irmã dele. Os dois adotavam os sobrinhos Daniela (Paula Lavigne) e André (Marcello Novaes), filhos de uma irmã falecida.

Betty e Rosane Gofman em 'Êta Mundo Melhor!'; atrizes são irmãs na 'vida real' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Diagnóstico de câncer

Em setembro de 2024, Rosane Gofman revelou ter descoberto um câncer. A atriz usou o Instagram para comunicar o diagnóstico e alertar o público. "Quero falar da importância de fazer exames anuais. Descobri um pólipo no útero e foi verificada a malignidade. Era câncer", declarou.

A atriz detalhou o procedimento para retirada do tumor após o diagnóstico precoce. "Graças a Deus era pequeno. Fiquei uma semana internada, fiz a cirurgia, fiz a histerectomia total. Estou bem e não vou precisar fazer mais nada porque era pequenininho e saiu tudo".

Rosane viajava em turnê com o espetáculo "Sempre Soube" quando descobriu a doença. "Estava em Goiânia quando soube [do diagnóstico]. Fiz a apresentação em Goiânia e mais duas em Brasília. Foi lindo, emocionante", contou a artista, que se prepara para estrear nos próximos meses a peça "Moderninha".