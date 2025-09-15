Apresentador se desespera com briga de mulheres ao vivo: 'Chama a polícia'

Duas mulheres brigaram na rua, em Simões Filho, na cidade de Salvador, durante reportagem ao vivo do programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT.

O que aconteceu

A confusão iniciou quando uma mulher chamada "Índia" concedeu entrevista alegando que foi agredida por familiares de Esther Reis, conhecida como "varoa".

Índia relatou que foi ameaçada com uma faca em uma discussão dentro de um bar. O que ela não esperava é que Esther apareceria inesperadamente durante a reportagem.