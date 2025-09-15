Anitta reage sobre 'O Agente Secreto' representar o Brasil no Oscar 2026

Anitta, 32, se manifestou sobre "O Agente Secreto" representar o Brasil na próxima edição do Oscar.

O que aconteceu

A cantora compartilhou um vídeo celebrando a indicação do filme para representar o país na premiação internacional. Ela repostou o post hoje em um story do Instagram.

No vídeo, a página oficial do longa-metragem anuncia que ele foi escolhido para o Oscar 2026. "O baiano tem o molho" e "o filme mais premiado do Festival de Cannes" são alguns dos dizeres exibidos na publicação.