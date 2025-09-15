Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

Diagnosticado com câncer no remake de "Vale Tudo", Afonso teve trajetória e desfecho diferentes na primeira versão, exibida em 1988.
O que acontece na reedição
Diagnóstico de leucemia mielóide abalou o personagem e a família Roitman no remake. Sintomas começaram a acometer Afonso, como manchas roxas pelo corpo e sangramento nasal, levantando um alerta.
Precisando de um transplante de medula, Afonso decidiu parar o tratamento quimioterápico. Heleninha, Celina e Odete fizeram exames para descobrirem se são doadoras compatíveis, mas os resultados são negativos. A "luz no fim do túnel" deve estar em Leonardo (Guilherme Magon), irmão do atleta.
Odete colheu material genético de Leonardo às escondidas. O filho que rejeita por 13 anos pode ser doador de medula para Afonso, mas ainda permanece isolado da família, que pensa que o rapaz está morto.
Afonso não deve morrer no remake, pois tudo indica que Leonardo salva a vida do irmão. Junto a isso, sua identidade deve ser revelada a todos. Curado, Afonso pode exercer a paternidade dos filhos gêmeos ao lado de Solange.
Afonso morreu em 1988?
Em 1988, Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes e também levou golpe de Fátima (Gloria Pires). Um tempo depois de descobrir a traição da esposa, ele volta a se relacionar com Solange (Lídia Brondi).
No entanto, o personagem não foi diagnosticado com câncer nesta versão e nem morreu. Nenhum problema de saúde acometeu o herdeiro dos Roitman, que inclusive não era atleta.
Afonso descobre os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorre no remake. Ele assume a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.
Seu desfecho se desenvolve mais no campo amoroso. Assim como no remake, Solange Duprat engravida dele, mas enquanto na atual ela espera gêmeos, na original dá à luz um bebê só.
Afonso acredita que a filha que Solange espera é de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Ele chega a se declarar para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua.
Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você.
Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.
"Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.
