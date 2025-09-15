Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

No entanto, o personagem não foi diagnosticado com câncer nesta versão e nem morreu. Nenhum problema de saúde acometeu o herdeiro dos Roitman, que inclusive não era atleta.

Afonso descobre os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorre no remake. Ele assume a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.

Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi, Afonso e Solange da Vale Tudo de 1988 Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

Seu desfecho se desenvolve mais no campo amoroso. Assim como no remake, Solange Duprat engravida dele, mas enquanto na atual ela espera gêmeos, na original dá à luz um bebê só.

Afonso acredita que a filha que Solange espera é de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Ele chega a se declarar para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua.