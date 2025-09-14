Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Yasmin Brunet foi flagrada em clima de romance com Ronald Lopes, segundo informou o portal Leo Dias.

O que aconteceu

A modelo, que está curtindo dias em Fernando de Noronha, foi flagrada com o empresário. Até o momento, eles não comentaram sobre o assunto.

Yasmin publicou fotos e vídeos na ilha, assim como Ronald. "Dias de muito amor no paraíso dos ET's", escreveu o empresário ao compartilhar um álbum de fotos.