Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'

Virginia admitiu, no seu programa Sabadou (SBT), que já bisbilhotou o celular de um de seus ex-namorados, enquanto se relacionavam. Ela não revelou de qual ex estava falando.

ASSISTA: Virgínia revela que já olhou o celular de um ex, mas não encontrou traições. pic.twitter.com/Mqm0cjAOyI -- CHOQUEI (@choquei) September 14, 2025

O que aconteceu

Virginia disse que não achou traição. "Há muito tempo atrás, olhei [o celular] do meu ex. E quem procura, acha —mas, não achei nada de traição, nada. Da época dele de solteiro, achei. Me deu raiva".