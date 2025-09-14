'O Estúdio' e 'Adolescência' se destacam no Emmy; veja os vencedores

A 77ª edição do Emmy Awards foi realizada hoje (14), nos EUA. A série "Adolescência" se destacou ao conquistar sete estatuetas, enquanto "O Estúdio" garantiu 13 prêmios no total, incluindo as categorias técnicas.
A cerimônia teve transmissão pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.
Confira abaixo a lista dos principais vencedores:
Melhor série de drama
"Andor"
"A Diplomata"
"The Last of Us"
"Paradise"
"The Pitt" - VENCEDOR
"Ruptura"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Melhor série de comédia
"Abbott Elementary"
"O Urso"
"Hacks"
"Ninguém Quer"
"Only Murders in the Building"
"Falando a Real"
"O Estúdio" - VENCEDOR
"What We Do In The Shadows"
Melhor minisérie limitada ou antologia
"Adolescência" - VENCEDOR
"Black Mirror"
"Morrendo por Sexo"
"Monstros - Irmão Menendez: Assassinos dos Pais"
"Pinguim"
Melhor ator em série de drama
Sterling K. Brown ("Paradise")
Gary Oldman ("Slow Horses")
Pedro Pascal ("The Last Of Us")
Adam Scott ("Ruptura")
Noah Wyle ("The Pitt") - VENCEDOR
Melhor atriz em série de drama
Kathy Bates, "Matlock"
Sharon Horgan, "Mal de Família"
Britt Lower, "Ruptura" - VENCEDORA
Bella Ramsey, "The Last of Us"
Keri Russell, "A Diplomata"
Melhor atriz em série de comédia
Jean Smart ("Hacks") - VENCEDORA
Uzo Aduba ("The Residence")
Kristen Bell ("Ninguém Quer")
Quinta Brunson ("Abbott Elementary")
Ayo Edebiri ("O Urso")
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody ("Ninguém Quer")
Seth Rogen ("O Estúdio") - VENCEDOR
Jason Segel ("Falando a Real")
Martin Short ("Only Murders in the Building")
Jeremy Allen White ("O Urso")
Melhor ator em série limitada, antologia ou filme para a TV
Stephen Graham ("Adolescência") - VENCEDOR
Colin Farrell ("Pinguim")
Jake Gyllenhaal ("Acima de Qualquer Suspeita")
Cooper Koch ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Brian Tyree Henry ("Ladrões de Drogas")
Melhor atriz em série limitada, antologia ou filme para a TV
Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
Cristin Milioti ("Pinguim") - VENCEDORA
Cate Blanchett ("Disclaimer")
Meghann Fahy ("Sereias")
Rashida Jones ("Black Mirror")
Melhor ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry ("Ruptura")
Walton Goggins ("The White Lotus")
Jason Isaacs ("The White Lotus")
James Marsden ("Paradise")
Sam Rockwell ("The White Lotus")
Tramell Tillman ("Ruptura") - VENCEDOR
John Turturro ("Ruptura")
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette ("Ruptura")
Carrie Coon ("The White Lotus")
Katherine LaNasa ("The Pitt") - VENCEDORA
Julianne Nicholson ("Paradise")
Parker Posey ("The White Lotus")
Natasha Rothwell ("The White Lotus")
Aimee Lou Wood ("The White Lotus")
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz ("O Estúdio")
Colman Domingo ("As Quatro Estações do Ano")
Harrison Ford ("Falando a Real")
Jeff Hiller ("Alguém em Algum Lugar") - VENCEDOR
Ebon Moss-Bachrach ("O Urso")
Michael Urie ("Falando a Real")
Bowen Yang ("Saturday Night Live")
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zayas ("O Urso")
Hannah Einbinder ("Hacks") - VENCEDORA
Kathryn Hahn ("O Estúdio")
Janelle James ("Abbott Elementary")
Catherine O'Hara ("O Estúdio")
Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")
Jessica Williams ("Falando a Real")
Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV
Javier Bardem ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Bill Camp ("Acima de Qualquer Suspeita")
Owen Cooper ("Adolescência") - VENCEDOR
Rob Delaney ("Morrendo por Sexo")
Peter Sarsgaard ("Acima de Qualquer Suspeita")
Ashley Walters ("Adolescência")
Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV
Erin Doherty ("Adolescência") - VENCEDORA
Ruth Negga ("Acima de Qualquer Suspeita")
Deirdre O'Connell ("Pinguim")
Chloë Sevigny ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Jenny Slate ("Morrendo por Sexo")
Christine Tremarco ("Adolescência")
Melhor programa de variedades com roteiro
'Last Week Tonight with John Oliver' - VENCEDOR
'Saturday Night Live'
Melhor roteiro de programa de variedades
'The Daily Show'
'Last Week Tonight with John Oliver' - VENCEDOR
'Saturday Night Live'
Melhor especial de variedades
'The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar'
'Beyoncé Bowl'
Oscar 2025
'Saturday Night Live 50th Anniversary Special' - VENCEDOR
'SNL50: The Homecoming Concert'
Melhor roteiro em série de comédia
Quinta Brunson - 'Abbott Elementary'
Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky - 'Hacks'
Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - 'O Ensaio'
Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - 'Somebody Somewhere'
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - ('O estúdio') - VENCEDOR
Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms - 'What we do in the shadows'
Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV
Jack Thorne, Stephen Graham - 'Adolescência' - VENCEDOR
Charlie Brooker, Bisha K. Ali - 'Black mirror'
Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - 'Morrendo por sexo'
Lauren LeFranc - 'Pinguim'
Joshua Zetumer - 'Say nothing'
Melhor roteiro em série de drama
Dan Gilroy ('Andor') - VENCEDOR
Joe Sachs - 'The Pitt'
R. Scott Gemmill - 'The Pitt'
Dan Erickson - 'Ruptura'
Will Smith - 'Slow Horses'
Mike White - 'The White Lotus'
Melhor direção em série de comédia
Ayo Edebiri - 'The Bear'
Lucia Aniello - 'Hacks'
James Burrows - 'Mid-Century Modern'
Nathan Fielder - 'O Ensaio'
Seth Rogen e Evan Goldberg ('O estúdio') - VENCEDOR
Melhor direção em série de drama
Janus Metz - 'Andor'
Amanda Marsalis - 'The Pitt'
John Wells - 'The Pitt'
Jessica Lee Gagné - 'Ruptura'
Ben Stiller - 'Ruptura'
Adam Randall - 'Slow Horses' - VENCEDOR
Mike White - 'The White Lotus'
Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV
Philip Barantini - 'Adolescência' - VENCEDOR
Helen Shaver - 'Pinguim'
Jennifer Getzinger - 'Pinguim'
Nicole Kassell - 'Sirens'
Lesli Linka Glatter - 'Zero Day'
Shannon Murphy - 'Morrendo por sexo'
Melhor talk show
"The Daily Show"
"Jimmy Kimmel Live"
"The Late Show With Stephen Colbert" - VENCEDOR
Melhor reality show de competição
"The Amazing Race"
"RuPaul's Drag Race"
"Survivor"
"Top Chef"
"The Traitors" - VENCEDOR
Tudo sobre o Emmy
O prêmio aconteceu neste domingo. A cerimônia foi apresentada pelo comediante Nate Bargatze.
O Emmy premia as séries e programas de televisão de mais destaque no ano. Nesta edição, foram avaliadas as obras que foram ao ar de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025.
No ano passado, as maiores vencedoras foram "Xógum" e "O Urso". "Xógum" foi premiada com quatro estatuetas, que se somaram às outras 14 recebidas pela produção durante o Creative Emmy Awards, dedicado às categorias técnicas. Com 18 troféus no total, "Xógum" é a série que mais recebeu Emmys em uma mesma temporada. "O Urso" levou 11 estatuetas.
