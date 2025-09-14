'Vai ter festa', diz prefeito após MP pedir suspensão de show de Leonardo

Leonardo Vasconcellos (União), prefeito de Teresópolis, posicionou-se nas redes sociais após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrar com uma ação civil pública para suspender um show do cantor Leonardo na cidade.

O que aconteceu

Sem citar especificamente o pedido do MP, o prefeito disse que "vai ter festa". "Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também. Porque esse é um compromisso firmado nas urnas com a população e aos olhos de Deus", escreveu Leonardo Vasconcellos no Threads.

O prefeito de Teresópolis também afirmou que a cidade passa por "descaso, silêncio e omissão generalizada". Nas redes, Leonardo disse: "Nosso governo não vai abrir mão de proporcionar ao nosso povo tudo o que foi negado na última década de descaso, silêncio e omissão generalizada", sem deixar claro a que estava se referindo.