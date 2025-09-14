SplashUOL
The Town

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

De Splash, em São Paulo
The Town
The Town Imagem: Divulgação

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), pode relaxar: a previsão indica que não deve chover.

O que aconteceu

Não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 0%.

Neste domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No palco, Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 14 de setembro (domingo)

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla
The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - João Bosco Quarteto
  • 22h05 - Jacob Collier

