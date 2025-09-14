Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), pode relaxar: a previsão indica que não deve chover.

O que aconteceu

Não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 0%.

Neste domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No palco, Katy Perry encerra o festival com o último grande show.