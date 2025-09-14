Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17

A Fazenda 17 (Record) estreia amanhã. Confira o que já se sabe sobre a nova temporada do reality show.

Novidades da edição

Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."