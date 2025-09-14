SplashUOL
Transmissão do Emmy 2025 ao vivo: veja como assistir à premiação hoje

De Splash, em São Paulo
Estatueta dos Emmy Awards
Estatueta dos Emmy Awards Imagem: Getty Images

A 77ª edição do Emmy Awards acontece neste domingo (14), em Los Angeles, a partir das 20h30 (horário de Brasília), celebrando as melhores produções da televisão.

Onde assistir ao Emmy 2025?

Onde assistir? No Brasil, o Emmy será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e pela HBO Max (streaming — de acordo com as condições da plataforma).

"Ruptura", da Apple TV+, lidera a lista com 27 indicações, seguida de "Pinguim", da HBO Max, com 24. "O Estúdio", também da Apple TV+, dominou as categorias do gênero comédia com 23 nomeações.

"Adolescência", da Netflix, concorrerá nas categorias de minissérie com 13 indicações. Veja abaixo a lista de indicados nas principais categorias.

Melhor série de drama

  • "Andor", Disney+
  • "A Diplomata", Netflix
  • "The Last of Us", HBO Max
  • "Paradise", Hulu
  • "The Pitt", HBO Max
  • "Ruptura", Apple TV+
  • "Slow Horses", Apple TV+
  • "The White Lotus", HBO Max

Melhor série de comédia

  • "Abbott Elementary", ABC
  • "O Urso", FX On Hulu
  • "Hacks", HBO Max
  • "Ninguém Quer", Netflix
  • "Only Murders in the Building", Hulu
  • "Falando a Real", Apple TV+
  • "O Estúdio", Apple TV+
  • "O Que Fazemos Nas Sombras", FX On Hulu

Melhor minissérie

  • "Adolescência", Netflix
  • "Black Mirror", Netflix
  • "Morrendo Por Sexo", FX On Hulu
  • "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", Netflix
  • "Pinguim", HBO Max

Melhor ator em série de drama

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Gary Oldman, "Slow Horses"
  • Pedro Pascal, "The Last of Us"
  • Adam Scott, "Ruptura"
  • Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor atriz em série de drama

  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Sharon Horgan, "Mal de Família"
  • Britt Lower, "Ruptura"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Keri Russell, "A Diplomata"

Melhor ator em série de comédia

  • Adam Brody, "Ninguém Quer"
  • Seth Rogen, "O Estúdio"
  • Jason Segel, "Falando a Real"
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"
  • Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor atriz em série de comédia

  • Uzo Aduba, "The Residence"
  • Kristen Bell, "Ninguém Quer"
  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Ayo Edebiri, "O Urso"
  • Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV

  • Colin Farrell, "Pinguim"
  • Stephen Graham, "Adolescência"
  • Jake Gyllenhaal, "Acima de Qualquer Suspeita"
  • Brian Tyree Henry, "Ladrões de Drogas"
  • Cooper Koch, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

  • Cate Blanchett, "Disclaimer"
  • Meghann Fahy, "Sereias"
  • Rashida Jones, "Black Mirror"
  • Cristin Milioti, "Pinguim"
  • Michelle Williams, "Morrendo Por Sexo"

Melhor ator coadjuvante em série de drama

  • Zach Cherry, "Ruptura"
  • Walton Gogginns, "The White Lotus"
  • Jason Isaacs, "The White Lotus"
  • James Marsden, "Paradise"
  • Sam Rockwell, "The White Lotus"
  • Tramell Tillman, "Ruptura"
  • John Turturro, "Ruptura"

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

  • Patricia Arquette, "Ruptura"
  • Carrie Coon, "The White Lotus"
  • Katherine LaNasa, "The Pitt"
  • Julianne Nicholson, "Paradise"
  • Parker Posey, "The White Lotus"
  • Natasha Rothwell, "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

  • Ike Barinholtz, "O Estúdio"
  • Colman Domingo, "The Four Seasons"
  • Harrison Ford, "Falando a Real"
  • Jeff Hiller, "Alguém em Algum Lugar"
  • Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"
  • Michael Urie, "Falando a Real"
  • Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

  • Liza Colón Zayas, "O Urso"
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Kathryn Hahn, "O Estúdio"
  • Janelle James, "Abbott Elementary"
  • Cahterine O'Hara, "O Estúdio"
  • Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
  • Jessica Williams, "Falando a Real"

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

  • Javier Bardem, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"
  • Bill Camp, "Acima de Qualquer Suspeita"
  • Owen Cooper, "Adolescência"
  • Rob Delaney, "Morrendo Por Sexo"
  • Peter Sarsgaard, "Acima de Qualquer Suspeita"
  • Ashley Walters, "Adolescência"

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

  • Erin Doherty, "Adolescência"
  • Ruth Negga, "Acima de Qualquer Suspeita"
  • Deirdre O'Connell, "Pinguim"
  • Chloe Sevigny, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"
  • Jenny Slate, "Morrendo Por Sexo"
  • Christine Tremarco, "Adolescência"

Produções com mais indicações:

  • "Ruptura", Apple TV+ - 27
  • "Pinguim", HBO Max - 24
  • "O Estúdio", Apple TV+ - 23
  • "The White Lotus", HBO Max - 23
  • "The Last of Us", HBO Max - 16
  • "Andor", Disney+ - 14
  • "Hacks", HBO Max - 14
  • "Adolescência", Netflix - 13

