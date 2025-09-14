Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Michel Teló se emocionou e agradeceu após Camila Cabello cantar 'Ai Se Eu Te Pego' durante apresentação no Palco Skyline, no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

O cantor usou as redes sociais para agradecer a homenagem que recebeu da artista. "A quantidade de mensagem que eu tô recebendo da galera falando da Camilla Cabello.. Foi muito especial, muito legal. Estou arrepiado até agora. Ela no violão, o cara na sanfona e ela cantando."