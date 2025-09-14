SplashUOL
Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

De Splash, em São Paulo
Ludmilla durante show na primeira noite do festival TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera
Ludmilla durante show na primeira noite do festival TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera Imagem: Van Campos/AgNews

Ludmilla será uma das atrações do último dia do The Town, em São Paulo. A cantora carioca vai fechar o Palco The One a partir de 21h55, segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Ludmilla deve ter no seu repertório pop, funk e R&B. Ela chega ao The Town após o sucesso dos últimos anos à frente do projeto "Numanice".

Line-up terá outros nomes importantes da música. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Belo estão entre os nomes que vão se apresentar hoje em São Paulo.

A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - João Bosco Quarteto
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

