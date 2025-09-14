Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ludmilla será uma das atrações do último dia do The Town, em São Paulo. A cantora carioca vai fechar o Palco The One a partir de 21h55, segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Ludmilla deve ter no seu repertório pop, funk e R&B. Ela chega ao The Town após o sucesso dos últimos anos à frente do projeto "Numanice".

Line-up terá outros nomes importantes da música. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Belo estão entre os nomes que vão se apresentar hoje em São Paulo.