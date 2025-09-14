Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ludmilla será uma das atrações do último dia do The Town, em São Paulo. A cantora carioca vai fechar o Palco The One a partir de 21h55, segundo a organização do festival.
O que aconteceu
Ludmilla deve ter no seu repertório pop, funk e R&B. Ela chega ao The Town após o sucesso dos últimos anos à frente do projeto "Numanice".
Line-up terá outros nomes importantes da música. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Belo estão entre os nomes que vão se apresentar hoje em São Paulo.
A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.
Onde assistir ao vivo
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".
Dia 14 de setembro (domingo)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Iza
- 18h10 - J Balvin
- 20h30 - Camila Cabello
- 23h15 - Katy Perry
Palco The One
- 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
- 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
- 19h20 - Dennis DJ convida Tília
- 21h55 - Ludmilla
The Tower
- 01h05 - ANNA
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
- 20h35 - Belo
Palco Factory
- 13h00 - Felipe Cordeiro
- 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
- 17h05 - Rachel Reis
- 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
- 19h30 - Jacob Collier
- 22h05 - João Bosco Quarteto
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.