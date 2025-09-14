SplashUOL
Assine UOL
Splash

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

De Splash, em São Paulo
Katy Perry é a headliner do útlimo dia do The Town 2025
Katy Perry é a headliner do útlimo dia do The Town 2025 Imagem: Divulgação

Katy Perry terá a missão de encerrar o The Town hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora norte-americana está previsto para as 23h15, segundo a organização do evento.

O que aconteceu

Cantora promete levar ao festival sucessos do seu novo álbum, 143. Ela é uma das atrações mais esperadas da edição do The Town neste ano.

Além de Perry, o evento terá outros destaques no line-up. Camila Cabello, Iza, Ludmilla e J Balvin são outras atrações esperadas pelo público.

A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

Continua após a publicidade
  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

Continua após a publicidade
  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - João Bosco Quarteto
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.