Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Katy Perry terá a missão de encerrar o The Town hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora norte-americana está previsto para as 23h15, segundo a organização do evento.

O que aconteceu

Cantora promete levar ao festival sucessos do seu novo álbum, 143. Ela é uma das atrações mais esperadas da edição do The Town neste ano.

Além de Perry, o evento terá outros destaques no line-up. Camila Cabello, Iza, Ludmilla e J Balvin são outras atrações esperadas pelo público.