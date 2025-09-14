Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Iza terá a missão de abrir o Palco Skyline na tarde de hoje no The Town. A cantora carioca tem previsão de se apresentar às 15h50, segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Destaque da música pop brasileira, Iza deve levar um repertório com influências de R&B, soul e cultura afro-brasileira. "Pesadão", "Dona de Mim" e "Ginga" estão entre os seus hits.

Line-up terá outros destaques. Camila Cabello, Katy Perry, Ludmilla e J Balvin são atrações esperadas pelo público hoje em São Paulo.