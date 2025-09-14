Show de Camila Cabello no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Camila Cabello é uma das atrações na noite de hoje no The Town. A apresentação da cantora está prevista para as 20h30, no Palco Skyline, de acordo com a organização do festival.

O que aconteceu

Cabello promete levar ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, canções que marcaram a sua carreira. O repertório passeia pela música pop, R&B e influências latinas.

Line-up tem outros destaques hoje. Katy Perry, Iza, Ludmilla e J Balvin estão entre os artistas que se apresentam no evento.