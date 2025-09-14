Sheila Mello faz tratamento para sequelas do hidrogel no bumbum

Sheila Mello, 47, começou a fazer um tratamento para as sequelas da aplicação de hidrogel nos glúteos.

O que aconteceu

Ela foi hospitalizada em 2019 com infecção decorrente do uso de hidrogel. "Passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Aprendi que saúde deve vir sempre em primeiro lugar", relembra em entrevista à revista Quem.

Agora, ela preza pela segurança nos procedimentos. "Quero corrigir [as sequelas] com cautela e segurança, estimulando colágeno e respeitando meu corpo", afirma Sheila. E completa: "Hoje, respeito meu corpo".