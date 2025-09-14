'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Tinha várias regras que coloquei para mim antes de entrar. Eu falei: 'não vou xingar, não vou agredir, não vou brigar e ficar batendo boca'. Tentei fazer isso ao máximo. Claro que não dá para fazer isso sempre, porque, às vezes, as discussões e dinâmicas pedem que você se posicione, mas tentei ficar muito fiel a isso, a manter o respeito mesmo sendo desrespeitado. Fui lá com muita cautela e, realmente, tinha muito medo de destruir a minha imagem. Esse medo também me ajudou a me preservar. Sacha Bali

Confira outros trechos da entrevista com Sacha Bali:

Quando entendeu que era favorito ao prêmio de A Fazenda 16?

Acho que depois que o Zé Love saiu, que foi bem na metade do programa. Eu ali achei que eu estava de favorito, porque era a casa inteira contra mim. Estava indo em todas as roças, mas chegou um momento onde todo mundo que estava tendo um embate mais forte comigo, estava saindo. Ali, pensei: 'acho que sou favorito'. Mas confesso que ficava na dúvida se, realmente, era favorito ou poderia ser o Yuri [Bonotto], o Gui [Vieira] ou a Luana [Targinno], porque são pessoas muito carismáticas, pessoas que eu acho que teriam todas as condições de ganhar o programa.



Pela narrativa do programa, como realmente eu acabava sendo um alvo muito maior do que eles nas dinâmicas de apontamentos, em todas as votações, eu tinha uma fé também. Não só uma confiança, mas uma fé e queria muito ganhar. Acho que isso também pode ter me ajudado bastante.

Qual foi a importância do Yuri, do Gui e da Luana na sua trajetória?