Renata Vasconcellos posa com a irmã gêmea e confunde fãs: 'Quem é quem?'

Renata Vasconcellos, 43, confundiu seus fãs e seguidores ao compartilhar nova foto com sua irmã gêmea, Lanza Mazza.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a jornalista publicou uma foto ao lado da irmã, durante viagem pela Europa. Na imagem, a semelhança entre as duas surpreende.

Nos comentários, fãs e seguidores de Renata mostraram que ficaram confusos com a foto. "Quem é quem?", questionou um seguidor; "Não são gêmeas, é quase uma xerox", brincou outra.