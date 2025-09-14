Rafa Kalimann e Nattan escolhem fantasias inusitadas para o Aviões Fantasy

Aconteceu ontem em Fortaleza o Aviões Fantasy, com shows de Xand Avião, Bell Marques, Zé Vaqueiro e mais.

O que aconteceu

Nattan foi fantasiado de caixa de fósforos. O cantor pintou o rosto de vermelho, usou um capacete brilhante e apareceu no evento dentro de uma caixa.

Ele diz que a fantasia não tem nenhum significado oculto. "Tem conceito nenhum, não. Vim trazer fogo para essa galera. Vou botar fogo em todo mundo. Me usem hoje. Você que fuma cigarro, pode me usar. Você que acende vela, pode me usar. Várias opções", disse em entrevista à produtora do evento.