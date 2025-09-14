'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Empresária segue divulgando os produtos da marca em programas de televisão. Ela também é conhecida nas redes sociais. O perfil de "Aracy da Top Therm" acumula mais de 126 mil seguidores no Instagram.

Ciro Bottini foi apresentador do Shoptime nos anos 1990 Imagem: Reprodução/Instagram

Ciro Bottini criou a própria marca ao transformar o conhecido "compre, compre, compre" em um dos seus principais "slogans". Com o "Aiii, Bottini", que é quando ele imita a voz de telespectadores, ele ganhou fama no canal de vendas Shoptime e o título de "maior vendedor do Brasil".

Apresentador ainda trabalha como vendedor, mas diversificou a carreira oferecendo palestras, empreendendo e produzindo conteúdo nas redes sociais. Ele conta com mais de 344 mil seguidores no Instagram.

Fabiano Augusto vivia rotina intensa de gravações Imagem: Reprodução/YouTube

Fabiano Augusto ficou conhecido pelo bordão "quer pagar quanto?" nos comerciais das Casas Bahia, de 2002 a 2006. Mesmo após o fim da primeira parceria com a marca, ele chegou a fazer outros trabalhos para a rede de varejo.