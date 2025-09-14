Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

O último dia do The Town acontece hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Ludmilla estão no line-up. O festival contará com transmissão ao vivo na TV e no streaming.

O que aconteceu

Katy Perry terá a missão de encerrar o festival no Palco Skyline. Camila Cabello e Iza também vão passar pelo mesmo espaço.

Ludmilla vai fechar o Palco The One. A cantora carioca vai dividir o espaço no decorrer do dia com: Dennis, Joelma, Gaby Amarantos, João Gomes, Jota.Pê e outros.