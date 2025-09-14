J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco do The Town

J Balvin, 40, se apresentou hoje (14) no último dia de The Town e chamou Pedro Sampaio, 27, para subir no palco.
O que aconteceu
J Balvin fez seu show no palco principal do festival, o Skyline, e Pedro Sampaio fez uma participação especial. Os dois cantaram juntos a música que lançaram juntos, Perversa.
Pedro Sampaio fez seu próprio show no The Town na sexta-feira, 12, no palco The One. Ainda hoje, Camila Cabello e Katy Perry irão se apresentar no Skyline.
O HOMEM NÃO CANSA! Depois de fazer história no The Town, Pedro Sampaio volta ao palco para uma participação especial no show de J Balvin #TheTownNoMultishow #JBalvinNoMultishow pic.twitter.com/442NxRYSUw-- Multishow (@multishow) September 14, 2025
