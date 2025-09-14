SplashUOL
The Town

J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco do The Town

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco durante show no The Town
J Balvin recebe Pedro Sampaio no palco durante show no The Town

J Balvin, 40, se apresentou hoje (14) no último dia de The Town e chamou Pedro Sampaio, 27, para subir no palco.

O que aconteceu

J Balvin fez seu show no palco principal do festival, o Skyline, e Pedro Sampaio fez uma participação especial. Os dois cantaram juntos a música que lançaram juntos, Perversa.

Pedro Sampaio fez seu próprio show no The Town na sexta-feira, 12, no palco The One. Ainda hoje, Camila Cabello e Katy Perry irão se apresentar no Skyline.

