'Baixou a Heleninha': Paolla Oliveira dança e curte show no The Town

Paolla Oliveira, 43, marcou presença no último dia de The Town na tarde de hoje (14).

O que aconteceu

A atriz de "Vale Tudo" registrou em seus Stories o momento em que chegou ao Autódromo de Interlagos. Paolla publicou um vídeo dançando perto do palco The One, durante o show de Jota.Pê e João Gomes.

Paolla também mostrou o momento em que encontrou Taís Araújo, sua colega de novela, no show. "Achei minha dupla."