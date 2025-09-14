Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Intérpretes das rivais Raquel e Heleninha em "Vale Tudo" (Globo), Taís Araújo e Paolla Oliveira curtiram juntas o show de João Gomes na tarde de hoje, no último dia de The Town.

O que aconteceu

Paolla Oliveira registrou o momento nos Stories de seu Instagram. Após publicar um vídeo dançando sozinha no evento, a atriz publicou o encontro com Taís.

No vídeo, as duas se abraçam ao se encontrarem. "Achei minha dupla", escreveu Paolla.