Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

O cantor Orlando Morais fez uma cirurgia na boca e maxilar para tratar apneia, um distúrbio que dificulta o sono.

O que aconteceu

De máscara pós-cirúrgica, Morais foi às redes para atualizar seu público sobre seu estado de saúde. "Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se, você também."