'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira comentou sobre a personagem Heleninha em "Vale Tudo", Globo, durante sua passagem no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A atriz falou da importância que a personagem trouxe para sua vida. "Eu fui atrás dessa personagem porque queria um desafio, e ela me trouxe isso em vários aspectos."