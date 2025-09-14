Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look

O público do UOL elegeu Alane Dias como a celebridade mais bem-vestida do 4º dia de The Town.

O que aconteceu

A ex-BBB escolheu um conjunto com inspiração boho para curtir o sábado no festival. Ela combinou um top frente única com uma minissaia, ambos marrons.

O ponto de destaque do look foi a jaqueta neon. A peça era colorida com um degradê de laranja, pink e vinho.