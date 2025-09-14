Huck põe fim aos boatos e confirma Lívia Andrade no Domingão: 'Ela não sai'

Luciano Huck, 54, aproveitou a edição de hoje (14) do Domingão com Huck para esclarecer os rumores de que Lívia Andrade estaria de saída da atração.

O que aconteceu

Durante uma brincadeira no palco, os humoristas Ed Gama e Rafael Portugal levantaram o assunto. "Onde é que está a Ticiane Pinheiro?", perguntou Ed Gama. Portugal brincou: "A gente estava esperando entrar a Ticiane e entrou a Lívia".

Huck decidiu intervir e declarar seu apoio à colega. "Lívia Andrade estará neste programa enquanto ela quiser, ao longo da vida. Daqui ela não sai, daqui ninguém tira. A menos que ela fale: 'Não quero mais vocês'", afirmou.