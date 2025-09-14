Lázaro Ramos celebra 21 anos de casado com 'orquestra' dentro de casa

Comemorando 21 anos de casados, Lázaro Ramos surpreendeu Taís Araujo com uma mini-orquestra em sua casa, e uma renovação de votos.

Foi a coisa mais linda e estou até agora sem saber o que falar de tão, tão lindo e tão romântico. Mozinho, você arrasou! Tais Araujo no Instagram

O que aconteceu

Tais foi surpreendida por Lázaro assim que chegou em casa. "Chegando em casa, fui tomar banho, tava imunda, e logo depois Lázaro mandou eu por um vestido e vir para a sala, e aí, quando eu chego lá, tem músicos da Orquestra da Maré tocando 'Vermelho Marrom' da Liniker".