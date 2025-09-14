Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Katy Perry, atração principal do The Town neste domingo, é apaixonada pelos fãs brasileiros. Recentemente, em um evento no México, Katy disse que os fãs mexicanos estão no "top 3" porque o Brasil é imbatível. Em Buenos Aires, ela se divertiu ao dizer que "os fãs brasileiros ficariam muito bravos" ao vê-la segurando uma camisa da seleção argentina.

Além de shows inesquecíveis no país, Katy também tem uma história bastante pessoal com o Brasil, que envolve o fim do casamento com o humorista Russell Brand.

O que aconteceu

No documentário "Part of Me", Katy tira a aliança e aparece aos prantos antes de um show em São Paulo, em setembro de 2011. Ela afirma que estava se sentindo "deprimida" e, enquanto chora, coloca um colar que ganhou de presente do então marido.