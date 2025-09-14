Junior grita contra anistia: qual a posição política da família de Xororó?

Vivo meu posicionamento político nos meus dias, nos meus atos. É o mais importante de tudo.

Sandy, a Splash, em 2023

Sandy, no entanto, já se manifestou favoravelmente à ciência e à vacinação. Em 2021, Sandy, Junior e o então marido de Sandy, Lucas Lima, foram vacinados contra a covid-19 e fizeram questão de mostrar a alegria do momento "Chegou a nossa vez! Vacinados, sim! Uhul! Emoção indescritível. #vacinasim."

Já o atual namorado da cantora causou polêmica devido à política. Nas eleições do ano passado, o médico Pedro Andrade apoiou a candidata a vereadora Nise Yamaguchi, aliada de Jair Bolsonaro —parte dos fãs de Sandy criticou a posição. Nise ficou conhecida na pandemia por defender a hidroxicloroquina, remédio comprovadamente ineficaz contra a covid.

O namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade, entrou em polêmica devido a seu posicionamento político ano passado Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Chitãozinho, tio de Sandy e Junior, apoiou Jair Bolsonaro explicitamente. Nas eleições de 2022, Chitãozinho participou de um encontro de cantores sertanejos com Bolsonaro. Sem mencionar explicitamente o apoio, Junior soltou uma alfinetada.