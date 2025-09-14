Juliette revela possível carreira na TV: 'Tenho vontade'

Juliette Freire, 35, falou sobre sua participação no Saia Justa, GNT e de uma possível carreira na TV, durante sua passagem no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O que aconteceu
A ex-BBB e cantora revelou vontade em seguir na televisão. "Eu adoro me comunicar. Acho que se eu tivesse um programa seria algo orgânico, sem muito roteiro, uma coisa mais divertida e com coisas que eu gosto: música, maquiagem, pessoas."
Eu tenho vontade. Acho que tenho um caminho muito longo pela frente, mas eu estou aqui para iniciar. Juliette Freire
Juliette também comentou sobre sua participação no Saia Justa ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado. É uma honra estar lá ao lado de mulheres maravilhosas. Cada uma traz um brilho novo e diferente.
Cada um com o seu jeitinho, seu olhar e a gente se complementa de uma forma bem legal. Juliette Freire
