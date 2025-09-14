Juliette revela possível carreira na TV: 'Tenho vontade'

Juliette Freire, 35, falou sobre sua participação no Saia Justa, GNT e de uma possível carreira na TV, durante sua passagem no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A ex-BBB e cantora revelou vontade em seguir na televisão. "Eu adoro me comunicar. Acho que se eu tivesse um programa seria algo orgânico, sem muito roteiro, uma coisa mais divertida e com coisas que eu gosto: música, maquiagem, pessoas."