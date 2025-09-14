SplashUOL
Dança: Faro diz que está 'natural' e Huck brinca: 'Veio com meia na cueca'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Luciano Huck brinca com Rodrigo Faro
Luciano Huck brinca com Rodrigo Faro Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante a Dança dos Famosos de hoje (14) no Domingão com Huck (Globo), o apresentador brincou com Rodrigo Faro sobre o enchimento na cueca que ele usou em outra ocasião.

O que aconteceu

Ao entrar no palco, Rodrigo Faro se animou e revelou. "Hoje eu tô sem nada."

Após a dança, o apresentador reforçou que estava "natural". Luciano Huck, então, brincou lembrando o enchimento que Faro usou na cueca na primeira apresentação.

Huck, então, continuou brincando com Faro. "Giovanna Antonelli, o Tô natural é que o Faro usou de bundex. Veio com bunda falsa, veio com meia na cueca...".

Rindo, Faro negou parte da brincadeira. "Meia na cueca não."

Luciano Huck cortou o assunto na sequência, aos risos. "Vamos concentrar [nas notas]."

