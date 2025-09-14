Hermeto Pascoal: velório do artista acontece na segunda em Bangu

O velório do multi-instrumentista e produtor musical Hermeto Pascoal ocorre na segunda-feira, 15, na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio. Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos neste sábado —ele teve falência múltipla dos órgãos.

O que aconteceu

O velório será aberto para o público entre as 14h e as 21h. O artista, conhecido por suas amplas contribuições à música brasileira, será velado amanhã no espaço público nomeado em homenagem a ele, na Praça 1º de maio.

O espaço público é próximo ao Jabour, bairro onde ele morou grande parte da vida.