Gracyanne se emociona na Dança dos Famosos: 'Não existe corpo ideal'

Penúltima a se apresentar hoje (14) na Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo), Gracyanne Barbosa se emocionou antes de dançar.

O que aconteceu

Luciano Huck conversou com a influenciadora e comentou que ela havia diminuído a quantidade de ovos que comia por dia. Gracyanne concordou.

Na sequência, ela desabafou. "Tô comendo só 20 ovos (dia). Emagreci 10 kilos. Posso abrir meu coração? Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço."