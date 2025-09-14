Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Adriane Galisteu, 52, no comando da fazenda há quatro anos, ainda fica deslumbrada sempre que uma nova temporada vai estrear.

"Eu saio de casa como se fosse sempre a primeira vez. Eu amo essa sensação de estreia, de começo, de início. É claro que eu tenho um caminho com A Fazenda já, não só como apresentadora, mas eu como sou muito fã do programa, eu conheço muito bem aquelas regras, eu sei muito bem o que acontece lá dentro. Então eu já estou muito mais familiarizada, está dentro de mim esse espírito já", disse em entrevista a Splash no The Town.