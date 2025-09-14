Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Lesley contou ter investigado a história e chegado a conclusão que fazia sentido. "Os detalhes foram se acumulando de tal forma que só podia ser verdade. Fiz várias checagens, com datas e locais do show que a banda passou e concluí que ela era mesmo a filha de Freddie."

A biógrafa contou ter tido contato, por meio da filha, com 17 cadernos de anotações escritos pelo cantor. "A maioria dos cadernos não são diários, mas cadernos de anotações, como nós jornalismos usamos. Vi várias frases que inspiraram músicas, anotações e desabafos. Ele começou a escrever quando soube que seria pai. É a coisa mais próxima de uma autobiografia do Freddie vamos ter."

Lesley contou que a suposta filha de Freddie a procurou após o filme "Bohemian Rhapsody", que contou a vida do cantor. "Ela ficou muito irritada com o filme. Pra ela, a única verdade do filme era a música. Não mostraram o lado carinhoso e intenso do cantor, só um personagem sombrio e que ficava com raiva."

A biógrafa revelou também ter se encontrado com a suposta filha. "Foi impressionante. Parecia que eu estava vendo o Freddie de 37 anos atrás."

Ela finalizou. "Essa criança era a questão mais importante pra Freddie e ele mantinha em segredo pra manter a privacidade da filha, longe da imprensa."