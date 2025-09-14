Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcaram'

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos, conhecida por expor a traição de Neymar a Bruna Biancardi, contou no Instagram que foi agredida durante um assalto a sua casa na madrugada de hoje.
O que aconteceu
Os bandidos teriam invadido sua casa, a amarrado e "fizeram a limpa". De acordo com a influencer, quatro homens entraram a casa e roubaram tudo que encontraram de valor, só deixaram os carros porque "tem rastreador", conta Fernanda.
A criadora de conteúdo brigou com um deles. Afirmando que um deles era "agressor de mulher", Campos revela que lutou com um deles, que arrancou uma de suas extensões de cabelo e deixou sangue em sua roupa e travesseiro.
Nos stories, a influenciadora elogiou a polícia e afirmou que vai procurar investigar o caso. "O pessoal só reclama da polícia, mas, eles estão aqui até agora para resolver o negócio", ela apontou, escrevendo em outro stories: "Pessoal acha que é terra sem lei, mas, não vai ser bem assim".
Segundo assessoria, os ladrões roubaram dinheiro e pertences no valor de R$200 mil. Ao Splash, a equipe de Fernanda contou que os criminosos levaram câmeras, joias, perfumes, bolsas e dinheiro vivo - a influenciadora prestou depoimento sobre no 7DP em Guarulhos.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo foi contatada em busca de mais informações. Esse texto será atualizado quando houver retorno.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.