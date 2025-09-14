Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcaram'

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos, conhecida por expor a traição de Neymar a Bruna Biancardi, contou no Instagram que foi agredida durante um assalto a sua casa na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Os bandidos teriam invadido sua casa, a amarrado e "fizeram a limpa". De acordo com a influencer, quatro homens entraram a casa e roubaram tudo que encontraram de valor, só deixaram os carros porque "tem rastreador", conta Fernanda.

A criadora de conteúdo brigou com um deles. Afirmando que um deles era "agressor de mulher", Campos revela que lutou com um deles, que arrancou uma de suas extensões de cabelo e deixou sangue em sua roupa e travesseiro.