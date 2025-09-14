A Fazenda 17: Peões já está confinados e Carelli revela spoiler

A Fazenda 17 (Record) estreia amanhã (15) e os participantes já estão confinados na sede do reality show.

O que aconteceu

A informação foi revelada pelo diretor de reality show da emissora, Rodrigo Carelli, em seu perfil no X na tarde de hoje (14). "Os peões já chegaram em A Fazenda 17. 25 dos 26 entraram hoje na sede."

Ele explicou o que aconteceu com o peão restante. "Na verdade, um(a) participante estava com COVID. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu pra cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede. Ele(a) vai entrar no final da tarde desta segunda."