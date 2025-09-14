Emmy Internacional já premiou produções brasileiras; veja lista

O Emmy 2025, considerado o "Oscar da Televisão", será entregue neste domingo (14). Desde sua criação, em 1973, a premiação já reconheceu 25 produções brasileiras, em um total de 167 indicações. Grande parte dessas vitórias foi conquistada pela Globo. O Splash preparou a lista completa:

Produções brasileiras que já venceram Emmy

Melhor Telenovela

Caminhos das Índias (2009);

O Astro (2012);

Lado a Lado (2013);

Joia Rara (2014);

Império (2015);

Verdades Secretas (2016);

Órfãos da Terra (2020).

Melhor Série de Comédia

A Mulher Invisível (2012);

Especial de Natal: Se beber, Não Ceie (2019);

Ninguém Tá Olhando (2020).