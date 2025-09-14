Emmy 2025: saiba onde assistir à premiação das melhores séries do ano

Acontece hoje a 77ª edição dos Emmy Awards, a maior premiação de séries nos Estados Unidos.

Cerimônia será exibida no Brasil na televisão e no streaming. Na TV a cabo, o prêmio será exibido pela TNT. Já no streaming, será possível assistir pela HBO Max.

O Emmy começa às 21h no horário de Brasília. A previsão é que a premiação acabe à meia-noite.