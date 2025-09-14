Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Marianna Brennand, diretora de "Manas", contou ao Fantástico de hoje (14) detalhes sobre a produção do filme.

O que aconteceu

A diretora comentou a força do filme, que conta a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma garota de 13 anos que decide romper com o ciclo de violência que cerca sua família. "Quando decidi fazer esse filme, essa força veio crescendo. Do feminino, das mulheres. Me deu força pra contar a história dessas mulheres."

Marianna contou quase não ter atendido a ligação de Sean Penn, que se tornou o produtor do filme no lançamento norte-americano. "Achei que fosse uma ligação aleatória. Quase não atendi e meu anjo de guarda deu uma sopradinha e falou: atende."