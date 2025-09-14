Demi Lovato diz que estava 'muito chapada' quando cantou para fantasma

Demi Lovato, 33, relembrou um episódio de um reality show em que cantou uma de suas músicas para um fantasma.

O que aconteceu

Demi Lovato tinha um reality show em que caçava fantasmas, aliens e outras entidades paranormais. "Unidentified with Demi Lovato" teve apenas uma temporada em 2021.

Em um dos episódios, ela cantou seu hit "Skyscraper" para um fantasma. Na ocasião, ela estava numa casa mal-assombrada e disse que o fantasma era uma mulher que havia passado por traumas com homens. Por isso, decidiu cantar a música inspirada em seus próprios traumas.