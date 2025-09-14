Meia na cueca, beijo técnico, Gracy emocionada: como foi Dança dos Famosos

Apresentações

David Junior abriu as apresentações. O ator foi bastante elogiado pelo capricho no figurino, as piruetas na performance e o rebolado. "Deu show hoje", elogiou Luciano Huck.

Na sequência, Tereza Seiblitz se apresentou, com direito a um beijo técnico no dançarino ao fim da performance. A atriz foi elogiada pelas acrobacias, pela leveza com que se apresentou e pela "história" criada na coreografia.

Richarlyson foi o terceiro da noite. O ex-jogador de futebol foi elogiado por cumprir tudo que a professora lhe propôs e pela sintonia durante a performance.

Duda Santos fechou a primeira parte das apresentações. Bastante elogiada, a dança da atriz foi aclamada pelo ritmo bastante harmônico e pela energia na dança.

Na segunda parte do programa, Rodrigo Faro foi o primeiro a se apresentar. O apresentador brincou que estava "natural", sem enchimento no bumbum e Huck citou que ele usava "meia na cueca". Na avaliação, foi elogiado, mas apontado que precisa ser o condutor na dança.