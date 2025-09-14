Meia na cueca, beijo técnico, Gracy emocionada: como foi Dança dos Famosos

No ritmo do piseiro, o Dança dos Famosos do Domingão com Huck (Globo) continuou sua fase classificatória. Confira o que rolou:
Como foi a competição
Nesta fase, os 14 participantes foram divididos em chaves de sete e se apresentarão em domingos alternados. Ao fim de 6 semanas, os quatro com a menor nota de cada chave irão para uma repescagem. Dos oito, quatro serão eliminados.
No programa de hoje (14), a chave B se apresentou pela primeira vez, ao ritmo do piseiro. Giovanna Antonelli completou o júri artístico da competição, ao lado de Milton Cunha.
Apresentações
David Junior abriu as apresentações. O ator foi bastante elogiado pelo capricho no figurino, as piruetas na performance e o rebolado. "Deu show hoje", elogiou Luciano Huck.
Na sequência, Tereza Seiblitz se apresentou, com direito a um beijo técnico no dançarino ao fim da performance. A atriz foi elogiada pelas acrobacias, pela leveza com que se apresentou e pela "história" criada na coreografia.
Richarlyson foi o terceiro da noite. O ex-jogador de futebol foi elogiado por cumprir tudo que a professora lhe propôs e pela sintonia durante a performance.
Duda Santos fechou a primeira parte das apresentações. Bastante elogiada, a dança da atriz foi aclamada pelo ritmo bastante harmônico e pela energia na dança.
Na segunda parte do programa, Rodrigo Faro foi o primeiro a se apresentar. O apresentador brincou que estava "natural", sem enchimento no bumbum e Huck citou que ele usava "meia na cueca". Na avaliação, foi elogiado, mas apontado que precisa ser o condutor na dança.
Gracyanne Barbosa foi a penúltima da noite. A influenciadora fitness se emocionou antes da dança ao falar sobre comentários que ouviu sobre corpo e também foi elogiada pela performance.
Último a se apresentar, Silvero Pereira levou os maiores elogios da noite. O júri apontou como o entrosamento da dupla estava perfeito e parecendo que dançava juntos há muito tempo.
Ranking:
1 - Silvero Pereira: 56,4
2 - Duda Santos: 55,5
3 - David Junior: 55,4
4 - Rodrigo Faro: 55,1
5 - Richarlyson: 55
Gracyanne: 55
7 - Tereza Seiblitz: 54,6
