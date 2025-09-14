Camila Cabello sensualiza e rebola ao som de 'Tubarão, te amo'

Camilla Cabello surpreendeu ao rebolar ao som da música brasileira "Tubarão, te amo", durante sua apresentação no Palco Skyline, no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A cantora sensualizou e rebolou ao som da música de MC Ryan SP, DJ LK da Escócia, Tchakabum. Seus dançarinos também performaram a música.

Os fãs se surpreenderam e ovacionaram a artista. Ela ainda arriscou algumas palavras em português.