'Brasil! Eu disse que voltaria', diz Katy Perry antes de show no The Town

Katy Perry, atração principal do The Town 2025 hoje, postou fotos nas redes poucas horas antes de subir no palco. Na legenda, Perry celebrou o seu retorno ao Brasil.

Brasil! Eu disse que voltaria, e aqui estou para dançarmos na luz de novo. São Paulo hoje à noite! Curitiba e Brasília são as próximas! Katy Perry

O que aconteceu

Katy comemorou sua volta ao Brasil antes do mega show em São Paulo. Vestida de um conjuntinho de top e calça prateados e um blazer preto, a cantora apareceu em novas fotos para as redes sociais.