'Brasil! Eu disse que voltaria', diz Katy Perry antes de show no The Town

Katy Perry, atração principal do The Town 2025 hoje, postou fotos nas redes poucas horas antes de subir no palco. Na legenda, Perry celebrou o seu retorno ao Brasil.
Brasil! Eu disse que voltaria, e aqui estou para dançarmos na luz de novo. São Paulo hoje à noite! Curitiba e Brasília são as próximas! Katy Perry
O que aconteceu
Katy comemorou sua volta ao Brasil antes do mega show em São Paulo. Vestida de um conjuntinho de top e calça prateados e um blazer preto, a cantora apareceu em novas fotos para as redes sociais.
Katy Perry apresentou-se no Rock in Rio no ano passado. No mesmo dia de lançamento de "143", seu último álbum, Katy subiu ao palco no Rio de Janeiro, cantando seus muitos hits, além de contar com uma participação especial de Cyndi Lauper.
Turnê pelos Estados Unidos teve problemas técnicos. Em um dos shows dessa tour pelos EUA, a cantora quase caiu de uma estrutura que fazia parte do seu show —uma borboleta mecânica imensa que voa por cima da plateia.
