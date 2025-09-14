SplashUOL
Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Colaboração para Splash, em São Paulo
Megan Stalter, atriz de série indicada ao Emmy, pede cessar-fogo no tapete vermelho Imagem: Getty Images

Megan Stalter, 34, atriz de Hacks, série indicada ao Emmy 2025 como Melhor Série de Comédia, fez um protesto ao chegar no tapete vermelho do evento.

O que aconteceu

A atriz chegou ao Peacock Theater usando uma bolsa de couro com um papel colado escrito "cease-fire", pedindo cessar-fogo. A artista não deixou claro a qual conflito se referia, à Guerra da Ucrânia ou à guerra entre Israel e o Hamas na Palestina.

Além disso, Megan usou um look completamente diferente dos demais artistas: jeans e camiseta, fugindo do dress code. A atriz já havia se manifestando contra os dois conflitos anteriormente.

